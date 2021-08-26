Kabil Havalimanı’nda çifte saldırı: Taliban en az 13 kişinin öldüğünü duyurdu

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Kabil'de havalimanı kapısında ve yakınlardaki bir otelde iki patlama meydana geldi.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Basın Sekreteri John Kirby, Kabil Hamid Karzai Havalimanı’nın Abbey kapısının yakınında patlama olduğunu duyurdu.



TALİBAN'DAN AÇIKLAMA

Taliban sözcüsü, patlama nedeniyle aralarında çocukların da bulunduğu en az 13 kişinin öldüğünü ve yaralı militanların bulunduğunu duyurdu.

Kabil Hastanesi'nden yapılan açıklamada ise en az 30 kişinin yaralandığı belirtildi.

3 ABD ASKERİ YARALANDI



Kirby, "Kabil Havalimanı'nın dışında bir patlama olduğunu teyit edebiliriz. Şu anda kayıplar belirsiz. Elimizden geldiğince ek ayrıntılar sağlayacağız" şeklinde tweet attı.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, biri ağır 3 ABD askerinin yaralandığı belirtildi.

Kirby, Patlamanın Abbey Kapısı'nın yakınlarında meydana geldiğini aktardı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Joe Biden'ın patlama ile ilgili bilgi aldığı aktarıldı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, "Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur" denildi.

RUSYA: 2 ASKERİMİZ ÖLDÜ



Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kabil Havalimanı dışındaki intihar saldırısında en az 2 kişinin öldüğünü ve 15 kişinin yaralandığını söyledi.

ABD, BİRLEŞİK KRALLIK VE AVUSTRALYA UYARMIŞTI

Avustralya, ABD ve Birleşik Krallık, Perşembe sabahı itibariyle vatandaşlarına olası bir saldırı konusunda uyarıda bulunmuştu.



Perşembe sabahı Silahlı Kuvvetler Bakanı James Heappey, Kabil Havalimanı'nda "yakın" ve "şiddetli" bir terör saldırısının "çok güvenilir bir şekilde rapor edildiğini" söylemişti.

GUARDİAN MUHABİRİ: HAVALİMANINA YAKIN OTELDE MEYDANA GELDİ

The Guardian'ın savunma ve güvenlik editörü Dan Sabbagh ise İngiliz savunma kaynaklarına dayandırdığı haberinde, havalimanına yakın olan Baron otelinin yakınında meydana gelen patlamanın ardından askeri zayiat olmadığını aktardı.

Sabbagh, patlamanın siviller üzerindeki etkisi ile ilgili konunun netleşmediğini bildirdi.

son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

PATLAMADAN İLK GÖRÜNTÜLER

