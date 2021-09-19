Kabil'de 10 sivilin öldüğü saldırıya ilişkin ABD ordusu ve istihbaratı birbirini suçladı

ABD'nin Afganistan'da 29 Ağustos'ta 7'si çocuk 10 sivilin ölümüne neden olan hava saldırısıyla ilgili tartışmalar sürüyor. ABD ordusu saldırıyı acil alınan acil istihbarat üzerine düzenlediğini açıkladı. CIA ise saldırıdan önce alanda sivillerin bulunduğu konusunda orduyu uyardığını ileri sürdü.

NTV Haber 19.09.2021 - 10:37

Kabil'de 10 sivilin öldüğü saldırıya ilişkin ABD ordusu ve istihbaratı birbirini suçladı

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ABD kamuoyunda Kabil'de 10 sivilin ölümüne neden olan hava saldırısına yönelik tartışmalar bu kez ordu ve istihbarat arasında yaşanıyor.

ABD medyasına konuşan kısa adı CIA olan "merkezi haber alma teşkilatı" kaynakları, bir araca füze saldırısından hemen önce, alanda ve araçta çocuklar olduğunu orduya bildirdiğini ileri sürdü.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı McKenzie daha önce, saldırıdan 36 saat önce 60 farklı yerden saldırı istihbaratı aldıklarını söylemişti. Ordu ve istihbarat kaynaklarından gelen arka arkaya açıklamalar, 2 kurum arasında saldırı konusunda gerilim yaşandığının göstergesi olarak yorumlanıyor.

Mckenzie geçtiğimiz günlerde kameralar karşısına geçip saldırının bir hata olduğunu söylemiş ve özür dilemişti.

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