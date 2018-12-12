İngiltere Başbakanı Theresa May, lider olduğu Muhafazakar Parti içerisindeki güven oylamasını kazandı.
Başbakan May partisindeki güven oylamasını 117’ye karşı 200 oy ile kazandı.
May’in partisinden güven oyunu almasıyla 12 ay boyunca kendisi hakkında güvensizlik oyu istenemeyecek.
Muhafazakar Parti içindeki sert Brexit yanlılarının oluşturduğu Avrupa Araştırma Grubu'nun (ERG) öncülüğünde toplanan güvensizlik mektuplarının sayısının 48'i geçmesiyle güven oylamasının yapılması kararlaştırılmış, vekiller yerel saatle 18:00-20:00 arasında oylarını kullanmıştı.
GÜVEN OYUNU ALAMASAYDI İSTİFA EDECEKTİ
May'in partinin 317 milletvekilinden oluşan parlamento grubunun katılacağı oylamada 158 oyu bulamaması halinde istifa etmesi gerekiyordu.
Başbakan May'in otoritesi, temmuz ayında açıkladığı yeni Brexit yaklaşımının ardından kabinesinde yaşanan istifalarla zayıfladı. İstifa eden 10 bakan arasında bir dışişleri bakanı, 2 Brexit bakanı ve bir çalışma bakanı da yer aldı.
May, geçen yıl kendi girişimiyle gidilen erken seçimde parlamentodaki tek başına iktidar çoğunluğunu kaybetmişti.