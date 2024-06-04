Kadın aday Hayer'in konuşmasını bölen Fransa Başbakanı Attal'a "manterrupting" suçlaması

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, bir radyo tartışmasında, partisinin Avrupa seçimlerindeki liste başı olan kadın siyasetçi Valerie Hayer'i kasıtlı olarak gölgede bırakmaya çalışmakla suçlanıyor.



İngiltere merkezli The Guardian gazetesinin haberine göre Attal, France Info'nun önde gelen adaylarla yaptığı radyo tartışmasına, sunucu ile iktidar partisinin 9 Haziran seçimlerindeki liste başı Hayer arasındaki konuşmanın ortasında katıldı.



Hayer'in, Fransız aşırı sağının zafer kazanabileceği ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un iktidardaki Rönesans partisi için büyük bir gerilemeye yol açabilecek seçim kampanyasında halk nezdinde büyük ölçüde başarısız olduğu biliniyor.

Attal, Hayer'in bakışları arasında izleyicilere “Merhaba, sahneye fırladığım için özür dilerim” dedi ve kendisini izleyen gençlere hitap etmenin ve “Valerie'yi cesaretlendirmenin” kendisi için önemli olduğunu söyledi.



Ardından iklim değişikliği gibi pek çok önemli meselenin “ancak Avrupa aracılığıyla çözülebileceği” konusunda kısa bir konuşma yaptı.



Sunucunun seçimlerde Hayer için endişelenip endişelenmediği sorusuna Attal, “Avrupa için endişeleniyorum” dedi ve aşırı sağın yükselişine dikkat çekti.



"MANSPLAINING"DEN BİR ADIM ÖTESİ

Muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI) milletvekili Raquel Garrido, feministler tarafından geliştirilen bir tabiri kullanarak olayı “mansplaining (erkeklerin bir kadına bir şeyleri küçümseyici bir şekilde anlatması, büyüklük taslaması) ya da daha kesin bir ifadeyle manterrupting” ( erkeklerin kadınların sözünü bölmesi) olarak adlandırdı.

Mansplaining, İngilizce man (erkek) ve explaining (açıklama) kelimelerinin birleşimi.

Manterrupting ise man (erkek) ve interrupting (araya girme, bölme) kelimelerinden oluşuyor.

Attal, geçtiğimiz ay aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin (RN) lider adayı Jordan Bardella ile televizyonda yayınlanan bir tartışmaya Hayer yerine kendisi katıldığında, partisinin liste başını açıkça gölgede bırakmakla suçlanmıştı.

