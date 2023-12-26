Kahvenizin daha güzel olmasını sağlayacak yeni bir teknik ortaya çıkarıldı

ISLANAN ÇEKİRDEKLER DAHA GÜZEL ÖĞÜTÜLÜYOR



Tozların dağılmasının nedeni, öğütülmüş çekirdeklerin birbirine çarpması sonucu ortaya çıkan statik elektrik. Bu statik yük, öğütülmüş kahve parçacıklarının aynı kutuptaki mıknatıslar gibi birbirini itmesine ve dağılmasına neden oluyor. Kullanılan su bir yalıtkan görevi görerek bu etkiye engel oluyor.



Bununla birlikte, dağınıklığı azaltmanın bir yolu olarak başlayan yöntem, yavaş yavaş daha iyi bir kahve demleme yöntemine dönüştü.



Teoriye göre, su, statik elektriği azaltarak öğütülmüş kahvenin etrafa uçmasını engellemekle kalmıyor, aynı zamanda demleme sırasında kahve topaklarının oluşmasını da önlüyor.



TOPAKLAR NEDEN İSTENMİYOR?



Kahve topaklandığında su etraflarından akıyor ve arkalarında el değmemiş kahveyi bırakıyor. Barista tabiriyle, kahvenin aroma verimini veya sıvı içinde çözünen kahve miktarı azalıyor. Bu da içtiğimiz kahvenin tat yoğunluğunu etkiliyor.



Hendon topaklanmanın kahve yoğunluğuna etkisi konusunda, "Eğer bu topaklar oluşuyorsa, karpuzları istiflediğinizde olduğu gibi önemli miktarda boş alan oluşacaktır." dedi.

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