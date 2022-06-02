Bilim insanları açıkladı: Kahve içmek ömrü uzatıyor

ÖLÜM RİSKİ YÜZDE 30 ORANINDA DÜŞTÜ

Harvard Tıp Okulu’ndan Dr. Chiristina Wee, sonuçların, günde 1,5 ile 3,5 fincan olarak tanımlanan orta düzeyde kahve içen kişilerde, kahvesini şekerli içenlerin, kahve içmeyenlere kıyasla ölüm riskinin yaklaşık yüzde 30 daha düşük olduğunu gösterdiğini söyledi. Wee, şekersiz kahve içenlerin, kahve içmeyenlere göre yüzde 16 ila yüzde 29 daha düşük ölüm riskine sahip olduğunu da sözlerine ekledi.





Bulgular, sonuçlar üzerindeki etkilerini ortadan kaldırmak için sosyodemografik, yaşam tarzı ve klinik faktörlere göre ayarlandı. Örneğin, araştırma ekibi sigara içme düzeyi, fiziksel aktivite miktarı, eğitim düzeyi ve beslenme alışkanlıkları hakkında sorular sordu.