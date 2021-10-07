Kaliforniya'da olmayanlar restoran, spor salonu ve lara giremeyecek

'nin Kaliforniya eyaletinde restoran, spor salonu ve salonları gibi kapalı mekanlarda Covid-19 sı zorunlu tutulacak

Haberler - AP - Anadolu Ajansı 07.10.2021 - 01:49

Kaliforniya'da aşı olmayanlar restoran, spor salonu ve sinemalara giremeyecek

'nin Kaliforniya eyaletinde, kasım ayından itibaren bazı kapalı mekanlarda yeni tip corona virüs (Covid-19) sının kanıtlanması zorunluluğu getirilecek.

Kaliforniya'nın Los Angeles Belediye Meclisi, 4 Kasım'dan itibaren restoran, spor salonu ve salonları gibi kapalı alanlarda müşterilerin Covid-19'a karşı tam lı olduğunu kanıtlamaları gerekeceğini duyurdu.

Spa ve kuaför salonları gibi kişisel bakım mekanlarının yanı sıra kamu binaları için de kanıtı isteneceği belirtilen yönetmeliğe göre, 5 bin ve üzeri kişinin katıldığı açık hava etkinliklerinde de tam lı olmak veya negatif test sonucunu göstermek gerekecek.

Daha önceki örneklerde olduğu gibi yine ilk defa Kaliforniya eyaletinde yürürlüğe giren yeni kuralların yakın zamanda ülkenin diğer eyaletlerinde de uygulanmaya başlanacağı bekleniyor.

Sıkı kuralların ülkede uygulanan ilk adresi olan Kaliforniya'da bir süredir yeni Covid-19 enfeksiyonları, hastaneye yatışlar ve ölümlerde düşüş gözlenirken, yetkililer rakamların tekrar yükselmemesi için lama çabalarında ve yasaklarda ısrarlı.

Yaklk 40 milyon nüfusa sahip Kaliforniya, 'de Covid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayısı bakımından hala ilk sırada bulunuyor.

Cadılar Bayramı, Şükran Günü ve aralık tatil sezonu yaklrken, Covid-19 kısıtlamalarının ve zorunluluğunun genelinde hızla yaygınlaşmasına muhtemel gözüyle bakılıyor.

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