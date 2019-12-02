Kanada'da 40 araç birbirine girdi: 1 ölü

Kanada'da şiddetli yağışlar otoyolda zincirleme kazaya neden oldu. 40 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü.

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11 araçlık zincirleme kaza: 2 yaralı

11 araçlık zincirleme kaza: 2 yaralı

Kanada’nın Kingston şehri yakınlarında yoğun kar yağışı nedeniyle zincirleme kaza medyadana geldi.

Kanada Polisi, yaklaşık 40 aracın karıştığı kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 

Kanada Polisi'nin yaptığı açıklamaya göre Ontario Eyaletine bağlı Kingston şehri yakınlarındaki otoyolda kar kalınlığı 15 cm'ye ulaşırken, yolun kayganlaşması nedeniyle yaklaşık 40 aracın karıştığı zincirleme kaza medydana geldi.

Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı. Yolun bu sabah itibariyle trafiğe açıldığı bildirildi.

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