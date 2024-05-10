Kiev: Rus sabotaj grupları sınırı geçmeye çalışırken püskürtüldü

"TEK BİR METRE BİLE KAYBETMEDİK"

Telegram mesajlaşma uygulaması üzerinden yaptığı açıklamada saldırı girişimlerinin püskürtüldüğünü belirten vali, Ukrayna güçlerinin “güvenle mevzilerini koruduklarını ve tek bir metre bile kaybetmediklerini” ifade etti.



Synehubov, Rusya'nın harkov şehrine ilerleyecek kaynaklara sahip olmadığını ve sınırdaki eylemlerinin bir "provokasyon" olduğunu söyledi.



Öte yandan Rusya'nın kasabaya yönelik bombardımanı nedeniyle sivillerin tahliye edilmeye başlandığı, saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği, beş kişinin yaralandığı belirtildi.



"ASKERİ TAKVİYE GÖNDERİLDİ"

Ukrayna Savunma Bakanlığı da daha sonra yaptığı açıklamada, Harkov'un sınır bölgelerinde Rus saldırılarını püskürtmeye yardımcı olmak için askeri takviye gönderdiğini bildirdi.



Bakanlık şu bilgileri paylaştı:



"Sabah saat 5 sıralarında, düşman tarafından zırhlı araçların koruması altında savunma hattımızı yarma girişimi oldu. Şu an itibariyle bu saldırılar püskürtülmüş durumda; değişen yoğunlukta çatışmalar devam ediyor."

Rusya'nın saldırısı Donetsk bölgesine odaklanmış olsa da Kiev, Harkov bölgesine yakın bir zamanda asker yığınağı yapıldığını kaydetti.