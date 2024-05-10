Kiev: Rus sabotaj grupları sınırı geçmeye çalışırken püskürtüldü

Bölge valisi Oleh Synehubov,Rus güçlerinin sabotaj gruplarıyla Harkov sınırını geçerek Ukrayna'ya girmeye çalıştığını ancak püskürtüldüklerini açıkladı. Rusya'nın Harkov bölgesini bombalaması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Harkov'un sınır bölgelerinde Rus saldırılarını püskürtmeye yardımcı olmak için askeri takviye gönderdi.

Kiev: Rus sabotaj grupları sınırı geçmeye çalışırken püskürtüldü

Kievli yetkililer, Rus güçlerinin sınırı geçerek 'ya girmeye çalıştığını ancak başaramadıklarını bildirdi.

Reuters'ın haberine göre bölge valisi Oleh Synehubov, bugün yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin 'nın kuzeydoğusundaki Harkov bölgesindeki Vovchansk kasabasına yönelik bombardımanı arttırırken, sabotaj gruplarıyla birlikte sınırı geçerek Ukrayna'ya girmeye çalıştığını açıkladı.

Kiev: Rus sabotaj grupları sınırı geçmeye çalışırken püskürtüldü - 1

"TEK BİR METRE BİLE KAYBETMEDİK"

Telegram mesajlaşma uygulaması üzerinden yaptığı açıklamada saldırı girişimlerinin püskürtüldüğünü belirten vali,  güçlerinin “güvenle mevzilerini koruduklarını ve tek bir metre bile kaybetmediklerini” ifade etti.

Synehubov, 'nın harkov şehrine ilerleyecek kaynaklara sahip olmadığını ve sınırdaki eylemlerinin bir "provokasyon" olduğunu söyledi.

Öte yandan Rusya'nın kasabaya yönelik bombardımanı nedeniyle sivillerin tahliye edilmeye başlandığı, saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği, beş kişinin yaralandığı belirtildi.

"ASKERİ TAKVİYE GÖNDERİLDİ"

Savunma Bakanlığı da daha sonra yaptığı açıklamada, Harkov'un sınır bölgelerinde Rus saldırılarını püskürtmeye yardımcı olmak için askeri takviye gönderdiğini bildirdi. 

Bakanlık şu bilgileri paylaştı:

"Sabah saat 5 sıralarında, düşman tarafından zırhlı araçların koruması altında savunma hattımızı yarma girişimi oldu. Şu an itibariyle bu saldırılar püskürtülmüş durumda; değişen yoğunlukta çatışmalar devam ediyor."

Rusya'nın saldırısı Donetsk bölgesine odaklanmış olsa da Kiev, Harkov bölgesine yakın bir zamanda asker yığınağı yapıldığını kaydetti.

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