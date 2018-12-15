Elmas ekim ayinda Kanada’nin kuzeybatı bölgesindeki bir madenden çıkarıldı. 552 karatlik elmasın, 3,3 santimetreye 5,4 santimetre olduğunu belirtildi.



Madencilik firmasından yapılan açıklamada, elmasın, ham haliyle satılmayacağı ve değerinin belirlenmesi için henüz çok erken olduğu vurgulandı. Renginin, dokusunun ve yapısının benzersiz olduğu belirten Kanadalı firma, taşı kesmek ve cilalamak için en iyi partneri seçeceğini açıkladı.

