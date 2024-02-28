Kanada'da yerli halk "gizli deney" iddiasıyla dava açtı

Kanadalı yerli halk doktorların rızaları dışında üzerlerinde tıbbi deney yürüttüğünü iddia ederek dava açtı.
Şubat ayı başlarında onaylanan toplu dava, Kanada'nın yerli halklar üzerinde tıbbi deneyler yürüttüğü acı dolu geçmişini ve sağlık sistemi içinde karşı karşıya kalmaya devam ettikleri ayrımcılığı gözler önüne seriyor.
Davacı Andrea Paul, iddia beyanında kendisinin ve yerli halk üyelerinden oluşan "Pictou Landing First Nation"ın diğer 60 üyesinin, Kanada Sağlıklı Kalpler ve Zihinler İttifakı tarafından yönetilen bir tıbbi araştırma projesine katıldığını söyledi.
Ancak test bittikten sonra hastane personeli onları ikinci bir test için tuttu ve testin sonucunu paylaşmayı reddetti.
Yerli halkın üyeleri iddia beyanında, "Klostrofobik MRI odasında nefesini tutarak ve etrafındaki yüksek seslerden sinerek uzanırken, MRI taramaları bilgisi veya rızası olmadan vücuduyla ilgili özel bilgileri açığa çıkaran veriler üretti. Tek bir nedenden ötürü seçilmişti; etnik kimliği." ifadelerine yer verdi.
Toplu davada testi yürüten radyologlar Robert Miller ve Sharon Clarke sanık olarak adlandırıldı.
YERLİ HALKLAR SAĞLIK SİSTEMİNE GÜVENMİYOR
Test sonuçlarının "Atlantik Kanada İlk Milletler Nüfusunda Karaciğer Hastalığının Bulguları" başlıklı daha geniş bir araştırma projesi için kullanıldığı ortaya çıktı.
Ne Kanada Sağlıklı Kalpler ve Zihinler İttifakı'ndaki araştırmacılara ne de davacılara testin sonuçları verilmedi.
İddia ayrıca, kötü muamele ve istismar nedeniyle yerli halkın "sağlık araştırmalarına katılma ve yerli olmayan doktorlardan, sağlık merkezlerinden ve hastanelerden tedavi alma konusunda isteksiz olduklarını" ileri sürüyor.
İddiada, "Sağlık sisteminde tarihsel ve kanıta dayalı bir güvensizlik var" ifadeleri kullanıldı.
Kanada'nın, sağlık hizmeti kisvesi altında yerli halklara yönelik muamelesi konusunda karanlık bir geçmişi var ve sistemik ırkçılığın ölümcül etkileri günümüze kadar devam ediyor.
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