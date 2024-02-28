Kanada'da yerli halk "gizli deney" iddiasıyla dava açtı

YERLİ HALKLAR SAĞLIK SİSTEMİNE GÜVENMİYOR



Test sonuçlarının "Atlantik Kanada İlk Milletler Nüfusunda Karaciğer Hastalığının Bulguları" başlıklı daha geniş bir araştırma projesi için kullanıldığı ortaya çıktı.



Ne Kanada Sağlıklı Kalpler ve Zihinler İttifakı'ndaki araştırmacılara ne de davacılara testin sonuçları verilmedi.



İddia ayrıca, kötü muamele ve istismar nedeniyle yerli halkın "sağlık araştırmalarına katılma ve yerli olmayan doktorlardan, sağlık merkezlerinden ve hastanelerden tedavi alma konusunda isteksiz olduklarını" ileri sürüyor.



İddiada, "Sağlık sisteminde tarihsel ve kanıta dayalı bir güvensizlik var" ifadeleri kullanıldı.



Kanada'nın, sağlık hizmeti kisvesi altında yerli halklara yönelik muamelesi konusunda karanlık bir geçmişi var ve sistemik ırkçılığın ölümcül etkileri günümüze kadar devam ediyor.

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