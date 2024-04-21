Kanarya adalarında turizm protestosu: "Turist girişlerini durdurun"

İspanya'nın Kanarya adalarındaki turizm modeli, çevreciler tarafından protesto edildi.



Protestocular, mevcut modelin, ada sakinleri için yaşam maliyetlerini karşılanamaz hale getirdiğini söylerken, çevresel açıdan da sürdürülemez olduğunu savunuyor.

Ada sakinleri, adaya turist girişlerinin dondurulmasını talep ediyor.

İspanyol basınına göre Tenerife'de dün düzenlenen protesto gösterisine yaklaşık 57 bin kişi katıldı.

"İnsanlar burada yaşıyor" ve "Adamızın öldüğünü görmek istemiyoruz" yazılı pankartlar taşıyan eylemciler, kısa süreli tatil kiralamalarının ve otel inşaatlarının durdurulması çağrısında bulundu.

Protestoculardan biri Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, "Bu, turistlere değil, bu topraklara fayda sağlamayan ve değiştirilmesi gereken bir turizm modeline karşı bir mesaj" dedi.

Protestolar, turist sayısındaki aşırı artışın, yerel halka zarar ve çevreye zarar veren bir ekonomik modeli sürdürdüğünü söyleyen 20 kadar çevre örgütü ve sosyal grup tarafından düzenlendi.

Eylemciler, yetkililere seslenerek, çevreyi korumak için eko-vergi ve yerleşik olmayanlara mülk satışının durdurulmasını istedi.