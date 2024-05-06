Ukrayna’dan Rusya’da işçileri taşıyan araçlara saldırı: 6 ölü

Ukrayna ordusu Rusya’nın sınırdaki Belgorod bölgesinde işçileri taşıyan araçlara drone ile saldırı düzenledi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti ve 35 kişi yaralandı.

Ukrayna’dan Rusya’da işçileri taşıyan araçlara saldırı: 6 ölü

, ’nın sınırdaki Belgorod bölgesine hava saldırısı düzenledi. İşçileri taşıyan 2 minibüs ve bir otomobile düzenlenen dronelu saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 2’si çocuk 35 kişi ise yaralandı.

Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov saldırının ardından yaptığı açıklamada, karnından yaralanan ve durumu ağır olan bir kişinin ameliyata alındığını, farklı derecelerde şarapnel yaraları olan diğer mağdurların ise bölgedeki sağlık tesislerine götürüldüğünü belirtti.

Bölgede gerçekleştirilen operasyonel hizmetlerin devam ettiğini aktaran Gladkov, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

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