Time dergisinin editör kadrosu tarafından 1927'den bu yana her yıl, o yıla damga vuran iyi ya da kötü olaylarda yer alan isimlerden seçilen "yılın kişisi" unvanı için belirlenen finalistler açıklandı. Listede, cinayete kurban giden ve hala cesedinin nerede olduğu bilinmeyen Kaşıkçı'nın olması dikkati çekti.



Derginin resmi internet sitesinde Cemal Kaşıkçı için şu ifadelere yer verildi:



"Verimli bir yorumcu ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı eleştiren bir isim olan gazeteci Cemal Kaşıkçı, en son 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğuna girerken görüldü. Veliaht Prensin emriyle öldürüldüğüne inanılan Kaşıkçı cinayeti, uluslararası tepkiye ve Suudi rejiminin derinlemesine incelenmesine yol açtı."



MUHAMMED BİN SELMAN ADAY GÖSTERİLMEDİ



Öte yandan, Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan ve cinayet emrini verdiği iddia edilen Suudi Prens Muhammed bin Selman'ın listede olmaması da dikkatlerden kaçmadı.



Selman, daha önce oylamaya sunulan listelerde yer alıyordu.



TRUMP VE PUTİN DE LİSTEDE



Derginin adayları arasında 2016'da bu ödülü alan ABD Başkanı Donald Trump da bulunuyor. Trump, çocukların ailelerinden ayrılmasına yol açan göçmen politikası ve Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiğine ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle bu ödüle aday gösterildi.



Rusya soruşturması nedeniyle listede yer alan diğer isimler de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya soruşturmasını yürüten Özel Savcı Robert Mueller oldu.



Listede, bu yıl gişe rekorları kıran "Black Panther (Kara Panter)" filminin yönetmeni Ryan Coogler, Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı Brett Kavanaugh'ın cinsel tacizine uğradığını iddia eden Christine Blasey Ford, nükleer gerilimin ardından Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 3 zirve gerçekleştiren Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu ve tahtın 6'ncı sıradaki varisi Prens Harry'nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle yer aldı.



Ayrıca, ABD'nin Florida eyaletinin Parkland Bölgesi'ndeki bir okulda 19 yaşındaki bir kişi tarafından yapılan ve 17 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından ülkede silah satışı konusundaki kolaylıklara tepki çekmek amacıyla kurulan "March for Our Lives (Hayatlarımız için Yürüyüş)" adlı grubun aktivistleri de ödüle aday gösterildi.



Listenin kazananı bugün duyurulacak.