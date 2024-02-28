Kassam Tugayları: Lübnan'dan İsrail'e füze saldırısı düzenledik

Filistinli örgüt Hamas'ın silahlı kanadı, Kassam Tugayları, İsrail'e yönelik saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Kassam Tugayları, bugün yaptıkları açıklamada, Güney Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 40 Grad füzesinden oluşan iki füze saldırısı düzenlediklerini açıkladı.



Telegram kanalından yapılan açıklamada, "769. Doğu Tugayı Karargahı'nın ve Beit Hilal'deki havaalanı kışlalarının bombalandığı" kaydedildi.

İsrail basını, bu sabah İsrail'in kuzeyinde roket sirenlerinin çalmaya başladığını duyurmuştu.

İsrail-Lübnan sınırındaki Goren, Eilon, Klil, Hanita, Arab al-Aramshe'de sirenlerin aktif olduğu belirtilmişti.