Katalan lider Carles Puigdemont, Almanya'da gözaltına alındı.
İspanya Yüksek Mahkemesi, aralarında Puigdemont'un da bulunduğu 5 Katalan siyasi hakkında Avrupa çapında tutuklama kararı çıkarmıştı.
Puigdemont, geçtiğimiz yıl düzenlenen bağımsızlık referandumunun ardından Katalonya Parlamentosunda bağımsızlık ilan etmiş, bunun üzerine İspanya parlamentoyu dağıtmıştı.
Bunun ardından bölgede yapılan erken seçimlerde ayrılıkçı partiler yeniden çoğunluğu sağlamış, ancak Puigdemont İspanya dışında olduğu için başkanlık koltuğuna oturamamıştı.
Katalan lider Puigdemont gözaltına alındı
NTV HaberDünya
SON DAKİKA HABERİ: Katalan lider Puigdemont Almanya'da gözaltına alındı.
Katalan lider Carles Puigdemont, Almanya'da gözaltına alındı.