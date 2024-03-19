"Katar ateşkes için ihtiyatlı bir iyimserlik içinde"

Katar, ateşkes görüşmelerine ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Katar Dışişleri Bakanlığı, "Katar, Gazze'de ateşkes görüşmeleri konusunda ihtiyatlı bir iyimserlik içerisinde" dedi.

İsrail ulusal istihbarat ajansı Mossad'ın direktörünün başkent Doha'dan ayrıldığını söyleyen bakanlık sözcüsü, teknik görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

Sözcü ayrıca İsrail'in onaylanan Refah saldırısı için de "Çatışmalarda görülmeyen büyük bir yıkım ve vahşetle sonuçlanacak" ifadesini kullandı.

Bakanlık bir kez daha Gazze'de ateşkes anlaşmasına yakın olmadıklarını ancak umutlarını koruduklarını belirtti.