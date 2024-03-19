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"Katar ateşkes için ihtiyatlı bir iyimserlik içinde"

Katar Dışişleri Bakanlığı, ateşkes görüşmelerine giden Mossad direktörünün ülkeden ayrıldığını, teknik müzakelerin sürdüğünü açıkladı. Bakanlık, Refah saldırısı içinse "Büyük bir yıkım ve vahşetle sonuçlanacak" dedi.

"Katar ateşkes için ihtiyatlı bir iyimserlik içinde"

, ateşkes görüşmelerine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. 

Katar Dışişleri Bakanlığı, "Katar, 'de ateşkes görüşmeleri konusunda ihtiyatlı bir iyimserlik içerisinde" dedi.

ulusal istihbarat ajansı Mossad'ın direktörünün başkent Doha'dan ayrıldığını söyleyen bakanlık sözcüsü, teknik görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

Sözcü ayrıca İsrail'in onaylanan Refah saldırısı için de "Çatışmalarda görülmeyen büyük bir yıkım ve vahşetle sonuçlanacak" ifadesini kullandı.

Bakanlık bir kez daha Gazze'de ateşkes anlaşmasına yakın olmadıklarını ancak umutlarını koruduklarını belirtti. 

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