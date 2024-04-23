Katar: Gazze'de uluslararası arabuluculuk rolümüze bağlıyız

"ANKARA'NIN ONURLU DURUŞUNU TAKDİR EDİYORUZ"



Türkiye'nin tutumuna dair ise Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ensari, "Türk kardeşlerimizle koordinasyon devam ediyor. Türkiye'nin arabuluculuk konusunda verdiği destekleri ve Ankara'nın sergilediği onurlu duruşu takdir ediyoruz" dedi.



Türkiye'nin, Katar'ın arabuluculuk rolünü destekleyen bölge ülkeleri arasındaki en önemli ülkelerden biri olduğunu söyleyen Ensari, Hamas'ın Doha'daki ofisinin kapatılmasıyla ilgili ise "Bu konuda veya Hamaslı yöneticilerle ilgili herhangi bir karar yok" diye konuştu.



Ensari, Katar'daki Hamas ofisinin iletişim kanallarını açmak amacıyla ABD'yle koordinasyon içinde kurulduğuna ve çok da başarılı olduğuna işaret etti.



Hamaslı yetkililerin istedikleri gibi ülkeye giriş çıkış yapabildiklerini aktaran Ensari, Doha'nın arabuluculuk rolüyle herhangi bir baskı kurmadığını ifade etti.

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