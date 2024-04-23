Katar: Gazze'de uluslararası arabuluculuk rolümüze bağlıyız

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, ateşkes çabalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Ensari, "Katar, Gazze'yle ilgili uluslararası arabuluculuk rolüne bağlıdır." diye konuştu. Doha'nın Hamas ile İsrail arasındaki arabuluculuk rolünü halihazırda değerlendirme aşamasına aldığını belirtti.
Bu süreçte Katar aleyhinde olumsuz açıklamalar yapanlar olduğuna dikkati çeken Ensari, bu açıklamalardan bazılarının İsrailli yetkiler tarafından yapıldığını ifade etti.
Arabulucu ülkeler aleyhindeki açıklamaların konuyla ilgili ciddiyetsizliği gözler önüne serdiğine vurgu yapan Ensari, mutabakatın sağlanması için tüm tarafların ciddi olması ve fedakarlık yapması gerektiğini kaydetti.
Gazze'yle ilgili müzakerelerin halihazırda durduğunu aktaran Ensari, müzakerelerin yeniden başlaması için tarafların duruşlarında değişim olması gerektiğini vurguladı.
Katar'ın Gazze Şeridi ve Filistin halkına yönelik insani görevine bağlılığından söz eden Ensari, Gazze'ye insani yardımları sürdürdüklerini belirtti.
"ANKARA'NIN ONURLU DURUŞUNU TAKDİR EDİYORUZ"
Türkiye'nin tutumuna dair ise Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ensari, "Türk kardeşlerimizle koordinasyon devam ediyor. Türkiye'nin arabuluculuk konusunda verdiği destekleri ve Ankara'nın sergilediği onurlu duruşu takdir ediyoruz" dedi.
Türkiye'nin, Katar'ın arabuluculuk rolünü destekleyen bölge ülkeleri arasındaki en önemli ülkelerden biri olduğunu söyleyen Ensari, Hamas'ın Doha'daki ofisinin kapatılmasıyla ilgili ise "Bu konuda veya Hamaslı yöneticilerle ilgili herhangi bir karar yok" diye konuştu.
Ensari, Katar'daki Hamas ofisinin iletişim kanallarını açmak amacıyla ABD'yle koordinasyon içinde kurulduğuna ve çok da başarılı olduğuna işaret etti.
Hamaslı yetkililerin istedikleri gibi ülkeye giriş çıkış yapabildiklerini aktaran Ensari, Doha'nın arabuluculuk rolüyle herhangi bir baskı kurmadığını ifade etti.
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