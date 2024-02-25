Katar'da bu hafta ateşkes masası kurulacak

Mısır medyasının bildirdiğine göre 7 Ekim'den bu yana İsrail bombardımanı altında olan Gazze'de ateşkes sağlanması için müzakerelere Katar'ın başkenti Doha'da yeniden başlandığını yazdı.

Mısır'daki yönetime yakın el-İhbariyye haber kanalı, güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberinde, Katar'ın başkenti Doha'da Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması amacıyla uzmanlar düzeyinde müzakerelere başlandığını duyurdu.

Haberde, Doha'daki görüşmelerin ardından toplantıların Kahire'de devam edeceği belirtildi.

Müzakerelerin ne zaman başladığı ve gelişmelere dair ayrıntılı bilgi verilmedi.



İsrail Kanal 12 televizyonu ise İsrailli bir yetkiliden aktardığı bilgide, Gazze'de alıkonulan esirlerin serbest bırakılması için görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini ve tüm ayrıntıları görüşmek üzere birkaç gün içinde Katar'a bir heyet gönderileceğini duyurdu.



İsrail resmi televizyonu da Kahire'de daha önce yapılan görüşmelerde, esir takası için Hamas'ın Gazze'de savaşın bitirilmesi şartında ısrar etmiş olduğunu hatırlattı.

Öte yandan Mısırlı güvenlik kaynakları da Ruters'a, Katar'ın bu hafta Hamas ve İsrail arasında bir ateşkes anlaşmasına varılmasını amaçlayan arabuluculuk görüşmelerine ev sahipliği yapacağını bildirdi.



Kaynaklar, her iki tarafın temsilcilerinin daha sonra rehinelerin serbest bırakılması da dahil olmak üzere, daha ileri görüşmeler için Kahire'ye gideceklerini söyledi.

Taraflar, herhangi bir anlaşmanın uygulanmasına yönelik zamanlama ve mekanizma üzerinde bir anlaşmaya varmaya çalışacak.