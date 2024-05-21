Katar'dan Gazze ateşkesi için umutsuz açıklama

Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de ateşkes ve rehine takası için devam eden görüşmeleri "çıkmaza yakın" olarak nitelendirdi.

Katar'dan Gazze ateşkesi için umutsuz açıklama

, 'deki ateşkes planı için umutsuz konuştu.

Reuters'ın aktardığına göre Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macit el Ensari bugün yaptığı açıklamada, Gazze'deki ateşkes ve ile Hamas arasındaki rehine serbest bırakma görüşmelerinin “çıkmaza yakın” olduğunu söyledi.

Ensari'ye ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Hamas liderleri hakkında talep ettiği tutuklama kararları soruldu.

Ensari, Katar'ın bu konuda doğrudan yorum yapması için henüz erken olduğunu ancak tüm devlet ve örgütlerin “sivillerin öldürülmesinden sorumlu tutulması” gerektiğini ifade etti.

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