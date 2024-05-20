BM: Gazze’de halkın sağlığı insani yardım erişimi ve ateşkese bağlı

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail’in zorla aç ve susuz bırakarak yardımların girişini engellediği Gazze’de yerinden edilen Filistinlilerin yaşamının engelsiz insani yardım ve acil ateşkese bağlı olduğunu belirtti.

BM: Gazze’de halkın sağlığı insani yardım erişimi ve ateşkese bağlı - 1

GAZZE'DE İNSANİ KRİZ

UNRWA’nın X sosyal medya hesabından İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana saldırılarının sürdüğü Gazze’de yol açtığı insani krize ilişkin açıklama yapıldı.

DÜNYA HABERLERİ

BM: Gazze’de halkın sağlığı insani yardım erişimi ve ateşkese bağlı - 2

Açıklamada, Gazze’de güvenli ve garantili insani yardım erişiminin, özellikle de mevcut yüksek sıcaklıklar sırasında, yerinden edilmiş ailelerin karşı karşıya olduğu kritik su kıtlığına karşı esas teşkil ettiği kaydedildi.

BM: Gazze’de halkın sağlığı insani yardım erişimi ve ateşkese bağlı - 3

"İNSANLARIN HAYATI ATEŞKESE BAĞLI"

Açıklamada ayrıca, “Gazze’deki halkın sağlığı ve yaşamları engelsiz insani yardım erişime ve acil ateşkese bağlı" ifadelerine yer verildi.

BM: Gazze’de halkın sağlığı insani yardım erişimi ve ateşkese bağlı - 4

SINIR KAPISI KAPATILDI

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Gazze'nin Mısır'a açılan Refah sınır kapısını işgal etmişti.

İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de gıda sıkıntısı ve açlık her geçen gün daha da kötüye gidiyor.

BM: Gazze’de halkın sağlığı insani yardım erişimi ve ateşkese bağlı - 5

YARDIM TIRLARI BÖLGEYE GİREMİYOR

Refah Sınır Kapısı'nın İsrail güçlerince işgal edilmesi ve kapatılması nedeniyle Gazze'ye giren yardım tırı sayısının ciddi şekilde düştüğü belirtiliyor.

BM: Gazze’de halkın sağlığı insani yardım erişimi ve ateşkese bağlı - 6

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 456 Filistinli öldürüldü, 79 bin 476 kişi yaralandı.

BM: Gazze’de halkın sağlığı insani yardım erişimi ve ateşkese bağlı - 7
BM: Gazze’de halkın sağlığı insani yardım erişimi ve ateşkese bağlı - 8
BM: Gazze’de halkın sağlığı insani yardım erişimi ve ateşkese bağlı - 9
DAHA FAZLA GÖSTER