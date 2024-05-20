BM: Gazze’de halkın sağlığı insani yardım erişimi ve ateşkese bağlı
Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail’in zorla aç ve susuz bırakarak yardımların girişini engellediği Gazze’de yerinden edilen Filistinlilerin yaşamının engelsiz insani yardım ve acil ateşkese bağlı olduğunu belirtti.
GAZZE'DE İNSANİ KRİZ
UNRWA’nın X sosyal medya hesabından İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana saldırılarının sürdüğü Gazze’de yol açtığı insani krize ilişkin açıklama yapıldı.