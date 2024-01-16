Katar'dan Kızıldeniz için diplomasi çağrısı

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin Kızıldeniz bölgesinde "askeri çözüm yerine diplomasiyi" tercih ettiğini belirtti.



Al Sani, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) diyalog oturumunda bir konuşma yaptı.



İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının 100 günü aşmasına rağmen ateşkes sağlanamadığını aktaran Katar Başbakanı Al Sani, "İlk kez ateşkes çağrısı konusunda anlaşmazlık ve tartışma görüyoruz." ifadesini kullandı.



Al Sani, "Batı Şeria'daki durumun kötülüğünün, Gazze Şeridi'ndekinden daha az olmadığını ve uluslararası toplumdan gerçek bir tepki göremediklerini" vurguladı.



Kızıldeniz'deki gelişmelere de değinen Al Sani, "Askeri seçenek, krizi çözmeyecektir. Katar çözüm olarak diplomasiyi tercih ediyor." dedi.



Al Sani, "İran ve Körfez ülkeleri komşudur ve diyalog yoluyla ortak çıkarların nasıl bulunacağına ilişkin anlayış mevcuttur." diye konuştu.



Katar Başbakanı, "Savaşın (Gazze'deki) hızlı bir şekilde sonlandırma, Filistinli esirlerin ve mahkumların serbest bırakılması konularının ele alınması" gerektiğini kaydetti.