ABD'den Kızıldeniz uyarısı

ABD'nin gemicileri Kızıldeniz'i kullanmamaları konusunda uyardığı bildirildi.

ABD'den Kızıldeniz uyarısı

Husilerin Aden Körfezi'nde bir gemisini seyir füzesiyle vurmasının ardından gerilim yükseldi.

ABD, gemicileri Kızıldeniz'i kullanmamaları konusunda uyardı. Dünyanın en büyük gemi taşımacıları birliği Bimco, ABD Deniz Kuvvetleri’nden Kızıldeniz’i kullanmamaları yönünde uyarı aldıklarını bildirdi.

Husiler, dün Aden Körfezi'nde bir Amerikan gemisini bir dizi seyir füzesiyle hedef alan askeri bir operasyon gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da Marshall Adaları bandıralı Gibraltar Eagle gemisinin vurulduğunu açıklamıştı.

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