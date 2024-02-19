Kathimerini: Ukrayna'nın Bayraktar siparişini Rum Kesimi, Fransa ve Yunanistan veto etti

Yunan basınında yer alan habere göre Ukrayna'nın, Bayraktar firmasının ürettiği insansız hava araçlarından satın almasını, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve Fransa veto etti.

Kathimerini: Ukrayna'nın Bayraktar siparişini Rum Kesimi, Fransa ve Yunanistan veto etti
Bayraktar TB3 SİHA, 30 bin feet irtifaya çıktı

Bayraktar TB3 SİHA, 30 bin feet irtifaya çıktı

Haberi Görüntüle

Kathimerini internet sitesindeki haberde konunun, geçen hafta yapılan AB Siyaset ve Güvenlik Komitesi toplantısında gündeme geldiği belirtildi.

TÜRK İHA'LARINA VETO

Habere göre Türkiye'den insansız hava aracı ve top mermisi satın almayı planlıyordu. Ancak Kiev yönetiminin Türkiye'den almayı planladığı yüklü miktarda drone ve top mermisini AB'den alacağı parayla finanse edeceği ortaya çıktı.

Diplomatik kaynaklara dayandırılan habere göre, Ukrayna'nın planına başta , Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve olmak üzere pek çok AB üyesinin itiraz ettiği belirtildi. 

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün NTV'ye konuştu: Savunma ihracatı yüzde 27 arttı

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün NTV'ye konuştu: Savunma ihracatı yüzde 27 arttı

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...