Kathimerini: Ukrayna'nın Bayraktar siparişini Rum Kesimi, Fransa ve Yunanistan veto etti

Kathimerini internet sitesindeki haberde konunun, geçen hafta yapılan AB Siyaset ve Güvenlik Komitesi toplantısında gündeme geldiği belirtildi.

TÜRK İHA'LARINA VETO

Habere göre Ukrayna Türkiye'den insansız hava aracı ve top mermisi satın almayı planlıyordu. Ancak Kiev yönetiminin Türkiye'den almayı planladığı yüklü miktarda drone ve top mermisini AB'den alacağı parayla finanse edeceği ortaya çıktı.

Diplomatik kaynaklara dayandırılan habere göre, Ukrayna'nın planına başta Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa olmak üzere pek çok AB üyesinin itiraz ettiği belirtildi.