Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün NTV'ye konuştu: Savunma ihracatı yüzde 27 arttı
Antalya'da başlayan "Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler" konferansında NTV ekibinden Özden Erkuş'un sorularını yanıtlayan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sektörün 2024 hedeflerini anlattı. "İhracatımız 2024'de bir önceki yıldan daha iyi olacak." dedi.
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