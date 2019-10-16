Suudi Arabistan'ın batısındaki Medine kentinde yolcu otobüsünün iş makinesiyle çarpışması sonucu 35 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Asya ve Arap uyruklu 39 umreciyi taşıyan otobüs Medine'de iş makinesiyle çarpıştı.
Alev alan otobüste bulunan yolculardan 35'i hayatını kaybetti, 4'ü yaralandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Kaza yapan umre otobüsü alev aldı: 35 ölü, 4 yaralı
İHA, Anadolu AjansıDünya
Suudi Arabistan’a umre için gelen yolcuları taşıyan otobüs bir araçla çarpışarak alev aldı. Kazada 35 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Suudi Arabistan'ın batısındaki Medine kentinde yolcu otobüsünün iş makinesiyle çarpışması sonucu 35 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.