Kazakistan tahıl ithalatı yasağını uzattı

Kazakistan'ın kara, deniz ve demir yoluyla tahıl ithalatının yasaklanmasına ilişkin kararını 6 ay daha uzattığı bildirildi.

Kazakistan tahıl ithalatı yasağını uzattı

Tarım Bakanlığı, tahıl ithalatı yasağının uzatılmasına ilişkin kararın yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Avrasya Ekonomik Birliği (Rusya, Belarus, Ermenistan ve Kırgızistan) üyesi ülkeler dahil kara yolu, demir yolu ve deniz yoluyla ülkeye yapılan tahıl ithalatı yasağının 6 ay daha uzatılmasına ilişkin karar, demir yoluyla ülke üzerinden diğer ülkelere sevkiyatı yapılan tahıl girişleri için geçerli olmayacak.

Kazakistan, Rusya'dan kaçak yollarla ülkeye ucuz tahıl girişini önlemek amacıyla geçen yıl tahıl ithalatını yasaklamıştı.

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