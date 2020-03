ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadele için üretim sektörü üzerinde kendisine daha çok söz hakkı tanıyan "Savunma Üretim Kanunu" isimli yasayı devreye sokacaklarını açıkladı.



Trump, Beyaz Saray'da günlük düzenlenen Covid-19 ile Mücadele Görev Gücü basın toplantısında konuştu.



Üretim sektörü üzerindeki yetkisini genişleten yasayı imzalayacağını belirten Trump, "Basın toplantısının ardından 'Savunma Üretim Kanunu' isimli yasayı devreye sokacağız. İhtiyaç olursa kullanacağız. Başka bir deyişle, ne gerekiyorsa onu yapacağız" diye konuştu.



İlk olarak Kore Savaşı döneminde devreye sokulan Savunma Üretimi Kanunu, ABD Başkanı'na, koruyucu maske ve solunum cihazları gibi malzemelerin üretilmesi için sektöre talimat verme imkanı tanıyacak.



NEW YORK'A VE BATI YAKASINA HASTANE GEMİLER GÖNDERİLECEK



Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı'nın (FEMA) da şu anda ülkenin her köşesinde aktif görev yaptığını kaydeden Trump, "Hastane gemilerine de hazırlanmaları için talep gönderiyoruz. Bunlar devasa gemiler şu anda hazırlanıyor. Mercy ve Comfort isimli gemiler New York'taki ve batı yakasındaki limanlara gönderilecek. Bu konuda New York Valisi Andrew Cuomo ile de konuştum. Bu gemilerin batı yakasında nereye gideceği konusunda ise henüz bir karara varmadık" ifadelerini kullandı.



ABD Başkanı Trump, ABD'nin zor zamanlardan geçtiğini vurgulayarak, "Kendimi bir savaş zamanı başkanı gibi görüyorum" dedi.



Salgınla mücadelede alınan ekonomik tedbirlere işaret eden Trump, "Şu zamana kadarki en iyi ekonomiye sahiptik ama bu düşmanı (Covid-19) yenmek için bazı adımlar atmak zorunda kaldık." değerlendirmesinde bulundu.



"VİRÜSÜN KAYNAĞI ÇİN"



ABD Başkanı Trump, corona virüs için ısrarla "Çin virüsü" terimini kullanarak, "Bu ırkçı bir söylem değil. Ben sadece virüsün nereden geldiğini söylüyorum. Çin haksız yere ABD ordusunu virüsü oraya götürmekle suçluyor. Ben başkan olduğum müddetçe böyle bir şey olamaz. Virüsün kaynağı Çin'dir" diye konuştu.



Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in corona virüs nedeniyle işsizlik rakamlarının yüzde 20 seviyesini göreceğine dair açıklamasına da tepki gösteren Trump, "Ben buna katılmıyorum. Bu tamamen en kötü durum senaryosu" dedi.



Trump, bir gazetecinin ABD halkının virüs ile ilgili kendisine güvenmediğini anımsatması üzerine, "Hiç kimse böyle büyük bir bataklık görmedi. Hiçbir şey böylesine bulaşıcı değildi. Virüsün bulaşma seviyesi inanılmaz" yorumunu yaptı.



"GENÇLER KENDİNİ YENİLMEZ ZANNEDİYOR"



ABD'deki solunum cihazı ihtiyacının da giderek arttığına değinen Trump, "Solunum cihazlarına ihtiyacımız var. Şu anda elimizde binlerce cihaz bulunuyor, bu kulağa fazla bir rakam gibi gelse de öngörülemeyen bir durumla karşı karşıyayız. Kimse bu kadar çok kişinin etkilenmesini beklemiyordu" ifadesini kullandı.



Trump, "Artık kimsenin sakin kalmasını istemiyorum. Gençlerin gidip sahillerde, lokantalarda büyük gruplar halinde toplanmasını istemiyorum. Kendilerini yenilmez sanıyorlar ama, evlerine, aile büyüklerine bir sürü kötü şey taşıdıklarının farkında değiller" diye konuştu.



DOKTORLAR, KENDİ EYALETLERİ DIŞINDA DA GÖREV YAPABİLECEK



Corona Virüs ile Mücadele Görev Gücü'nün başında olan Başkan Yardımcısı Mike Pence de Trump'ın emriyle doktor ve sağlık görevlilerine kendi eyaletlerinin dışında da çalışma imkanı tanıyan bir düzenleme yayımlanacağını duyurdu.



Pence, sağlık otoriteleri ve hastanelere de iş birliği çağrısı yaptı.



ORDUDAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 5 MİLYON MASKE



Toplantıda konuşan ABD Savunma Bakanı Mark Esper de ordunun sağlık çalışanlarına yaklaşık 5 milyon maske temin edeceğini, 1 milyonunun bir an önce hazır olmasını sağlayacaklarını kaydetti.



Sağlık Bakanlığı'na 2 bin solunum cihazı sağlamaya hazırlandıklarını kaydeden Esper, Trump'ın talimatıyla ihtiyaç halinde sahra hastanesi ve seyyar sağlık merkezleri kurmaya hazır olduklarını vurguladı.



GENÇLER DE TEHLİKE ALTINDA OLABİLİR



Görev Gücü'nde yer alan Doktor Deborah Birx de virüsün sadece yaşlıları değil gençleri de etkileyebileceği uyarısında bulundu.



Birx, "Fransa ve İtalya'dan, bazı genç yaştaki hastaların durumunun ağırlaştığına dair endişe verici haberler geliyor. Çin ve Güney Kore'den gelen veriler, daha önce hasta olan yaşlı kişilerin risk grubunda olduğuna dairdi. Genç nesil de tehlike altında olabilir." diye konuştu.



Salgının mevsimsel olup olmadığı konusunda da henüz bir fikir sahibi olmadıklarına işaret eden Birx, bu konuda diğer ülkelerdeki verileri sürekli izlediklerini belirtti.

