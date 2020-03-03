Kenya maske ihracatını yasakladı

Doğu Afrika ülkesi Kenya, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle maske ihraç edilmesini yasakladı.

Anadolu Ajansı 03.03.2020 - 11:52 | Son Güncelleme : 03.03.2020 - 11:55

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Kenya Tıbbi Malzemeler İdaresi Genel Müdürü Jonah Manjari, yaptığı açıklamada, acil eylem planını hayata geçirirken ihtiyaç duyulabilecek yeterli stoka sahip olabilmek için tüm yerel üreticilerin ve dağıtıcıların maske ihracatının yasaklandığını duyurdu.

Manjari ayrıca ülkede hastalık için kurulan 22 kişilik acil durum komitesinin ihtiyaç duyulabileceği gerekçesiyle sağlık malzemesi ve ilaç stoklamaya başladığını ifade etti.

Afrika kıtasında Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 11'e çıktı. Cezayir, Mısır ve Nijerya’nın ardından dün Senegal, Tunus ve Fas’a da Covid-19'un bulaştığı ortaya çıktı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı ise 90 bini geçti.

Covid-19 salgınında şimdiye kadar 3 bin 116 kişi hayatını kaybetti.

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