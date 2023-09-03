Kerkük'te sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Kerkük Polis Müdürlüğü yayımladığı yazılı açıklamada, kentte yaşanan protestoların sona erdiği belirtildi.



Açıklamada, kentte hayatın normale döndüğü ve sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı, devlet kurumlarında mesailerin de normal şekilde yapıldığı kaydedildi.



PROTESTOLARIN ARDINDAN İLAN EDİLMİŞTİ



Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri, 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkmasından sonra Irak ordusunun Kerkük'te boşalttığı üslere konuşlanmaya başlamış ve 3 yıl boyunca kentte denetimi fiilen ele almıştı.



IKBY'nin 25 Eylül 2017'de düzenlediği sözde "bağımsızlık referandumu" ve Kerkük'ü ilhak girişiminin ardından, merkezi hükümete bağlı güçler 16 Ekim 2017'de Kerkük'e girerek kentteki Peşmerge varlığına son vermişti.



Kerkük'teki ordu binasının KDP'ye verilmesi kararı ertelendi Haberi Görüntüle Irak ordusu KDP binasını boşaltıp Kerkük Operasyonlar Komutanlığı karargahı yapmıştı.



Binanın Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin talimatıyla boşaltılarak KDP'ye devredilme hazırlıkları yapıldığı iddialarına karşı 25 Ağustos'ta başlatılan protestolar kapsamında, eylemciler Erbil-Kerkük yolunu kapatmıştı.



Kürtlerin yoğun yaşadığı Rahimava bölgesinde toplananlar da karşı gösteri düzenlemişti.



Ordunun kullandığı binanın KDP'ye verilmesi gerektiğini savunan göstericilerin, karargah önünde Arap ve Türkmenlerce sürdürülen eylem alanına yaklaşması ve olayların büyümesi üzerine kentte sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.



Olaylarda 3 kişinin öldüğü 9 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.