Gazze'de ateşkes olacak mı? Mısır, Hamas ve İsrail ile temaslarını yoğunlaştırdı

Mısır medyası, Kahire'nin Gazze Şeridi'ndeki ateşkes ve esir takası gibi "tartışmalı noktalar" konusunda Hamas ve İsrail ile temaslarını yoğunlaştırdığını yazdı.

Gazze'de ateşkes olacak mı? Mısır, Hamas ve İsrail ile temaslarını yoğunlaştırdı

'da yayın yapan "El-Kahire el-İhbariye" kanalının üst düzey Mısırlı kaynağa dayandırdığı habere göre, güvenlik heyeti, "bazı tartışmalı noktalarda uzlaşmaya varmak için Hamas liderleri ve İsrailli mevkidaşlarıyla" temasları yoğunlaştırdı.

Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile bir telefon görüşmesi yaptı. Telefon görüşmesine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Haniye'nin Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde 'in 'ye saldırılarının sona ermesine ilişkin müzakereleri ele aldığı belirtilmişti.

Haniye, Filistin halkının taleplerini karşılayacak ve İsrail saldırılarını sona erdirecek bir anlaşmanın şekillenmesi amacıyla devam eden görüşmeleri tamamlamak üzere Hamas'ın müzakere heyetinin mümkün olan en kısa sürede Mısır'a geleceğini aktarmıştı.

BM: Gazze'nin yeniden inşası 40 milyar dolardan fazlaya mal olacak

BM: Gazze'nin yeniden inşası 40 milyar dolardan fazlaya mal olacak

Haberi Görüntüle

basınında önceki gün yer alan haberde, Hamas heyetinin 'ın başkenti Kahire'den ayrıldığı ve Mısır'ın Şeridi'nde ateşkes anlaşması teklifine yazılı yanıt vereceğini bildirmişti.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, 29 Nisan'da Suudi Arabistan'da düzenlenen Ekonomi Forumu'nda yaptığı açıklamada, 'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Şeridi için ateşkes sağlanması konusunda bir teklifin olduğunu söylemişti.

Mısır ve Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni bir ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması teklifinin 26 Nisan günü Hamas'a sunulduğu, Hamas'ın teklif üzerinde çalıştığı ve yakında yanıtını vereceği açıklanmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 24 binden fazlası kadın ve çocuk 34 bin 500'ü aşkın Filistinli öldü.

Sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu bölgede 77 bin 800'den fazla yaralı bulunuyor. Gazze Şeridi içinde 1,9 milyondan fazla Filistinli ise zorla göç ettirildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden 25 Mart'ta geçen "ateşkes kararı" hiçe sayılarak İsrail ordusunun saldırıları devam etti.

Uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen İsrail makamları, 1,5 milyon kadar Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a kara saldırısı başlatılacağı söylemini sürdürüyor.

DÜNYA HABERLERİ

Fransa ve Japonya stratejik bağları güçlendirecek

Fransa ve Japonya stratejik bağları güçlendirecek

Asya'da birçok ülke aşırı sıcaklar nedeniyle eğitime ara verdi

Asya'da birçok ülke aşırı sıcaklar nedeniyle eğitime ara verdi

Nijerya'da geçen ay 715 terörist ve silahlı çete üyesi öldürüldü

Nijerya'da geçen ay 715 terörist ve silahlı çete üyesi öldürüldü

İngiltere'de yerel seçimlerde oy verme işlemi tamamlandı

İngiltere'de yerel seçimlerde oy verme işlemi tamamlandı

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı düzenlendiği iddiası

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı düzenlendiği iddiası

İsrail ordusunda üst düzey atamalar yapıldı

İsrail ordusunda üst düzey atamalar yapıldı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...