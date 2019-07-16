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Rum lider Nikos Anastasiadis, siyasi parti başkanlarıyla bir araya geldi. Rum haber kaynakları, toplantı sonunda KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın önerisinin kabul edilemeyeceği sonucunun çıktığını bildirdi.
Rum siyasi parti başkanlarından oluşan Başkanlar Konseyi’nin üzerinde mutabık kaldığı ortak açıklamada, önerinin Kıbrıs sorununun özünden uzaklaştığı, öte yandan menfaatlerine hizmet etmeyen maddeler içermesinden ötürü kabul edilemeyeceği belirtildi.
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın, Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Temsilciliği aracılığıyla ilettiği teklifte, petrol ve doğalgaz için ortak komite kurulması öneriliyordu.