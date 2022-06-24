“Kiev’in keçisi” bombaları patlattı: 40 Rus askeri yaralandı

Rusya-Ukrayna savaşı dördüncü ayını geride bırakırken Zaporizhzhia bölgesinde ilginç bir olay meydana geldi.

İngiliz basınının haberinde, Ukrayna Savunma İstihbaratı, Kinski Rozdory köyünde bir hastaneye konuşlanan Rus birlikleri arasında meydana gelen patlamada 40 askerin yaralandığını söyledi.

Kinski Rozdory'deki hastanede konuşlanan Rus askerlerinin güvenlik telleriyle korunduğu sıralarda çevredeki çiftliklerden birinden kaçan bir keçinin, hastaneye girdiği ve orada yer alan bombaların patlamasına neden olduğu belirtildi.

Telegraph’ın Ukrayna medyasına dayandırdığı haberinde keçinin korktuğu ve saklanmak için girdiği bir hastanede Rus askerlerin yaralanmasına neden olduğu aktarıldı.

"KEÇİ BİRKAÇ EL BOMBASI ATTI"

"Kiev Keçisi" olarak adlandırılan hayvanın olaydan kurtulup kurtulmadığı bilinmezken Ukrayna Savunma İstihbaratı, “Keçinin 'kaotik' hareketlerinin bir sonucu olarak, hayvan birkaç el bombası 'attı” ifadelerini kullandı.

Kiev Keçisi isminin ise, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının başladığı ilk günlerde 40 kadar düşman uçağı düşürdüğü söylenen efsanevi pilot Kiev'in Hayaleti'ne atıfta bulunarak seçildiği vurgulandı.