Kim Jong-un'dan çocuk çağrısı: Kadınların görevi

Bu arada, merkezi Güney Kore'nin başkenti Seul'de bulunan Hyundai Araştırma Enstitüsünün ağustosta yayımladığı raporda, Kuzey Kore'de 90'larda yüz binlerce kişinin ölümüne yol açtığı tahmin edilen kıtlığın, doğurganlık oranında ciddi düşüşe neden olduğu ifade edildi.



Kuzey Kore'de 2034'ten itibaren nüfusun azalmasının beklendiğine dikkat çekilen raporda, nüfusun 2070 yılına kadar 23,7 milyona düşeceği tahminine yer verildi.



Raporda, "Kuzey Kore'nin kaynaklarının yetersizliği ve teknolojik ilerlemedeki eksikliği göz önüne alındığında, yeterli iş gücü sağlanmaması halinde imalat sanayini canlandırma ve geliştirmede zorluklarla karşılaşabileceği" vurgulandı.



Kuzey Kore devlet medyasında bu yıl çıkan haberler, Pyongyang'ın üç ya da daha fazla çocuğu olan ailelere ücretsiz konut temini, gıda, ilaç, ev eşyası ve çocuklar için eğitim desteği de dahil bir dizi yardımda bulunduğuna işaret ediyor.



Güney Kore İstatistik Kurumu, Kuzey Kore'nin güncel nüfusunun 25,7 milyon civarında olduğunun tahmin edildiğini açıklarken, Güneyli yetkililer, Kuzey'in doğurganlık oranının son 10 yılda durmadan düştüğünü değerlendiriyor.