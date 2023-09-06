Tayvan’da doğum oranını artırma planı: Bir çocuk yapana bir köpek hediye

Tayvan'da devlet başkanlığına adaylığını açıklayan milyarder Terry Gou, ülkede düşen doğum oranını çiftlere bedava evcil hayvan teklif ederek artırmayı hedefliyor.

Tayvan’da doğum oranını artırma planı: Bir çocuk yapana bir köpek hediye
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'da başkan adayı olan milyarder Terry Gou, çiftlere, bebek sahibi olmaları halinde ücretsiz evcil hayvan sunarak, hızla düşen oranını artırmayı önerdi.

Apple'ın tedarikçisi Foxconn'un kurucusu Terry Gou, kampanyasının nasıl yürüyebileceğine dair erken bir işaret olarak Cuma günü Taipei şehir tapınağında katılımcılara Tayvan'daki azalan doğum oranının yeni ebeveynlere bir kedi veya  vererek çözülebileceğini söyledi.

Tayvan dünyanın en düşük doğum oranlarından birine sahip.

Pek çok kişi yüksek yaşam masraflarını, çocuk bakımına erişimdeki zorlukları ve geleneksel cinsiyet beklentilerini öne sürüyor.

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Nüfusun hızla yaşlanması Tayvan'ın ekonomisini ve askeri savunmasını tehdit ediyor.

Bu arada evcil hayvan sahipliği hızla artıyor ve birçok çiftin çocukları yerine hayvanları seçtiğini öne süren raporlar var.

Ancak Gou, insanların her ikisini de üstlenmeye motive edilebileceğini söylüyor.

Teklif, bazı hükümet politikacıları ve hayvan refahı grupları tarafından eleştirildi.

Gou, son başkanlık seçimlerinde altı yaşına kadar çocuk bakımı masrafları için hükümet sübvansiyonu teklif ettiğini ancak bunun uygulanmadığını söyledi.

Gou ayrıca boğazlar arası ilişkileri düzeltme ve Tayvan ekonomisini geliştirme sözü verdi.

Cumartesi günü Foxconn yönetim kurulundan istifa etti.

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