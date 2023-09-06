Tayvan’da doğum oranını artırma planı: Bir çocuk yapana bir köpek hediye

Nüfusun hızla yaşlanması Tayvan'ın ekonomisini ve askeri savunmasını tehdit ediyor.



Bu arada evcil hayvan sahipliği hızla artıyor ve birçok çiftin çocukları yerine hayvanları seçtiğini öne süren raporlar var.



Ancak Gou, insanların her ikisini de üstlenmeye motive edilebileceğini söylüyor.



Teklif, bazı hükümet politikacıları ve hayvan refahı grupları tarafından eleştirildi.



Gou, son başkanlık seçimlerinde altı yaşına kadar çocuk bakımı masrafları için hükümet sübvansiyonu teklif ettiğini ancak bunun uygulanmadığını söyledi.



Gou ayrıca boğazlar arası ilişkileri düzeltme ve Tayvan ekonomisini geliştirme sözü verdi.



Cumartesi günü Foxconn yönetim kurulundan istifa etti.