Kim'in yeşil treni Rusya'da

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bulunduğu zırhlı tren Rus topraklarına giriş yaptı. Kim'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi bekleniyor.

Kim'in yeşil treni Rusya'da
Foto: Reuters

Rus basınında yer alan haberlere göre Kim'i taşıyan zırhlı tren, sabah saatlerinde  sınırından geçerek Uzak Doğu Federal Bölgesi'ne bağlı Primorskiy Krayı'ndaki Khasan Tren İstasyonu'na ulaştı.

Tren daha sonra Ussuriysk kentinden Habarovsk yönüne doğru hareket etti. Kim'i taşıyan trenin varış noktası ise henüz bilinmiyor.

Kim'in Doğu Ekonomik Forumu'na katılmak üzere dün Primorskiy Krayı'ndaki Vladivostok'a giden Rusya Devlet Başkanı  ile ikili bir zirve gerçekleştirmesi bekleniyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin ve Kim'in Uzak Doğu Federal Bölgesi'nde görüşeceğini, görüşmelerde heyetlere liderlik edeceğini ve gerekirse bire bir de görüşebileceklerini söylemişti.

Kim'in yeşil treni Rusya'da - 1

Putin'in Kim onuruna resmi bir akşam yemeği vereceğini kaydeden Peskov, görüşmelerin ikili ilişkiler üzerinde yoğunlaşacağını ifade etmişti.

SİLAH PAZARLIĞI YAPACAKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada,  ve Rusya'nın aktif olarak silah müzakereleri yürüttüğünü belirterek, "Bu müzakerelerin ardından üst düzey görüşmeler önümüzdeki aylarda devam edebilir. Potansiyel anlaşmalarla Rusya, Kuzey Kore'den Ukrayna'da kullanmayı planladığı önemli miktarlar ve çeşitli türlerde mühimmat alabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz hafta ise ABD basını, Kim'in Putin ile silah pazarlığı yapmak üzere Rusya’ya gideceğini öne sürmüştü.

Liderlerin, Moskova'nın Pyongyang'a uydu ve nükleer denizaltı sağlaması karşılığında Kuzey Kore'nin Rusya'ya top mermileri ve tanksavar füzeleri sağlamasını öngören planı masaya yatıracağı iddia edilmişti.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...