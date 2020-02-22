KKTC'de Corona virüs şüphesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde bir hasta Corona virüs şüphesiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

DHA 22.02.2020 - 18:11

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Fotoğraf: Arşiv

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KKTC Sağlık Bakanlığı yetkilileri, önlem amaçlı 74 yaşındaki G.E'nin Corona virüs şüphesiyle hastanede gözlem altına alındığını belirtti.

Bakanlık yetkilileri, hasta ile ilgili testlerin Türkiye'ye gönderileceğini sonrasında bir açıklama yapılacağını kaydetti.

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu da, hasta ile ilgili bir şüphenin olduğunu ve bu nedenle Lefkoşa'ya sevk edildiğini açıkladı.

G.E'nin, doktorlara Dubai'ye tatile gittiğinde Çinli turistlerle aynı ortamları paylaştığını söylediği öğrenildi.

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