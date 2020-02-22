Corona virüsün kuluçka süresi 27 güne kadar çıkabilir (Corona virüste son durum)

Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı İtalya'da 2'ye, İran'da ise 6'ya yükseldi. Virüsle ilgili yeni bir tespit de var. Çinli yetkililer virüsün kuluçka döneminin 27 güne kadar çıkabileceğini aktardı.

NTV 22.02.2020 - 12:25

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgınında tablo ağırlaşıyor.

Salgında Çin ana karasında 2 bin 345, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 77 bini geçti.

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KULUÇKA SÜRESİ 27 GÜNE KADAR ÇIKABİLİR

Çin’in Hubei eyaletinde yetkililer yeni tip corona virüsünün kuluçka döneminin 27 güne kadar çıkabileceğini aktardı.

Çin’in Hubei eyaletinde 70 yaşındaki bir kişide corona virüsü belirtilerinin 27 gün sonra ortaya çıkması üzerine yeni tip corona virüsünün varsayılan 14 günlük kuluçka döneminin 27 güne kadar çıkabileceği açıklandı. Bu sürenin virüsünün kontrol altına alınmasını zorlaştırabileceği belirtildi.

Yetkililer 24 Ocak’ta enfekte olmuş kız kardeşiyle yakın temasta bulunan 70 yaşındaki kişinin 20 Şubat’ta test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Çin ana karasında 76 bin 288, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 69 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 26 kişide virüs tespit edildi.

Virüs nedeniyle Çin dışında de ölümler artıyor. Avrupa'da Fransa'nın ardından İtalya'dan da ölüm haberleri geldi. Ülkede iki kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin kuzeyinde bir süredir test ve tetkikleri devam eden 17 kişide corona virüsü olduğu da kesinleşti.

İran'da da ise 10 yeni corona virüsü vakası tespit edildi. Ölü sayısı ise 6'ya yükseldi. 

Japonya'da 3, Güney Kore'de 2, Tayvan, Filipinler birer kişinin ölmesiyle toplam sayı 2 bin 363 oldu.

Yeni tip corona virüsünün görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:

Japonya 739, Güney Kore 346, Singapur 86, Tayland 35, Malezya 22, Avustralya 23, Vietnam 16, Almanya 16, ABD 35, Fransa 12, İngiltere 9, Birleşik Arap Emirlikleri 9, Kanada 9, İran 18, İtalya 19, Hindistan 3, Filipinler 3, Rusya 2, İspanya 2, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, Finlandiya 1, Mısır 1, Lübnan 1, İsrail 1.

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