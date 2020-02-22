Corona virüsün kuluçka süresi 27 güne kadar çıkabilir (Corona virüste son durum)

Virüs nedeniyle Çin dışında de ölümler artıyor. Avrupa'da Fransa'nın ardından İtalya'dan da ölüm haberleri geldi. Ülkede iki kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin kuzeyinde bir süredir test ve tetkikleri devam eden 17 kişide corona virüsü olduğu da kesinleşti.