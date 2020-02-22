Corona virüsün kuluçka süresi 27 güne kadar çıkabilir (Corona virüste son durum)

NTV 22.02.2020 - 12:25
Salgında Çin ana karasında 2 bin 345, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 77 bini geçti.
Çin’in Hubei eyaletinde yetkililer yeni tip corona virüsünün kuluçka döneminin 27 güne kadar çıkabileceğini aktardı.
Çin’in Hubei eyaletinde 70 yaşındaki bir kişide corona virüsü belirtilerinin 27 gün sonra ortaya çıkması üzerine yeni tip corona virüsünün varsayılan 14 günlük kuluçka döneminin 27 güne kadar çıkabileceği açıklandı. Bu sürenin virüsünün kontrol altına alınmasını zorlaştırabileceği belirtildi.
Yetkililer 24 Ocak’ta enfekte olmuş kız kardeşiyle yakın temasta bulunan 70 yaşındaki kişinin 20 Şubat’ta test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Virüs nedeniyle Çin dışında de ölümler artıyor. Avrupa'da Fransa'nın ardından İtalya'dan da ölüm haberleri geldi. Ülkede iki kişi hayatını kaybetti.
Ülkenin kuzeyinde bir süredir test ve tetkikleri devam eden 17 kişide corona virüsü olduğu da kesinleşti.
İran'da da ise 10 yeni corona virüsü vakası tespit edildi. Ölü sayısı ise 6'ya yükseldi.
Japonya'da 3, Güney Kore'de 2, Tayvan, Filipinler birer kişinin ölmesiyle toplam sayı 2 bin 363 oldu.