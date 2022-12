KKTC'de tarihi buluşma

KKTC önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs'tan heyetler Lefkoşa'da buluştu. Üç ülkenin iktidar partileri ilk kez Kıbrıs'ta ilk kez bir araya geldi.



Toplantıya, Türkiye’den "AK Parti", Azerbaycan'dan "Yeni Azerbaycan Partisi" ve KKTC’den "Ulusal Birlik Partisi" genel başkan ve genel başkan vekilleri katıldı.



KKTC’nin tanınması çabaları çerçevesinde bir araya gelen parti temsilcileri “3 Devlet Bir Millet” sloganıyla basın toplantısı düzenledi.



“Tarihi” olarak nitelenen basın toplantısında, KKTC’nin tanınma ve haksız izolasyonların kaldırılması mücadelesi ile her alanda üç ülke arasındaki karşılıklı ilişkilerin ve iş birliklerinin geliştirilmesine destek beyan edildi.



Kurtulmuş, “Kıbrıs bize mücahitlerin mirasıdır, bu mirasa sonuna kadar sahip çıkma kararlılığındayız” dedi. Doğu Akdeniz’de “Oldu bittilere” fırsat verilmeyeceğini ve her alanda hakların korunacağını ifade etti.



Yeni Azerbaycan partisi genel başkan vekili Tahir Budaqov da KKTC ve Türkiye ile Dostluk kardeşlik bağlarının sarsılmaz olduğunu ifade ederek, iş birliklerine destek verdi. Azerbaycan'ın her zaman Kıbrıs'ın yanında olacağını söyledi.



Doğrudan uçuşlar ile ilgili bir soruya karşılık Budaqov, bu konuda net bilgi veremeyeceğini söyledi. Her alanda ilişkilerin geliştirilmesi için çaba göstereceklerini belirtti.