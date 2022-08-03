KKTC'de yakalanan uyuşturucu baronu Avustralya'ya iade edildi

KKTC'de yakalanan uyuşturucu kaçakçısı Mark Douglas Buddle Türkiye'ye getirildikten sonra Avustralya'ya iade edildi.

Avustralyalı uyuşturucu baronu Mark Douglas Buddle, 9 Temmuz Cumartesi günü KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü’nün ortaklaşa operasyonuyla tutuklandı.



Kokain ticareti ve uyuşturucu trafiği için çete oluşturmak suçlamalarıyla interpol tarafından aranan Buddle Türkiye'ye girmeyi denemiş, başaramayınca sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak'a gitmişti.

Bu ülkelerden de ret yanıtı alan çete lideri KKTC'ye gelmişti.



KKTC'ye bir yıl önce turist vizesiyle gelen Buddle'a ülkeye yatırım yapacağı gerekçesiyle dönemin içişleri bakanı tarafından oturma izni verildi.



BİR YILDIR KKTC'DEYDİ



Yaklaşık 1 yıldır KKTC'de saklanan uyuşturucu baronu büyük bir operasyonla tutuklandı.



Avustralya'daki kokain mafyasının liderlerinden olan Buddle Türkiye İnterpol Europol Daire Başkanlığı yetkililerine teslim edilmek üzere Ankara’ya gönderildi.



AVUSTRALYA'YA İADE EDİLDİ



Buddle'ın Ankara’daki işlemlerinin ardından ülkesi Avustralya’ya iade edildi.

Türkiye'ye giriş yasağı bulunan ve ülkesine gitmek istemeyen Buddle, yaklaşık 1 aydır Ankara Esenboğa Havalimanı'nda, gitmek istediği ülke tarafından girişine izin verilmeyen yolcular salonunda bekletiliyordu.

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