KKTC'de açılma süreci sürüyor

Haber: Selim Sayarı Kararları Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından duyurdu.

Buna göre, restoran ve kafeler dış mekanlarda hizmet vermeye devam edecek. Spor salonları tüm personelin PCR testi olması şartıyla açılacak.

12 Nisan'dan itibaren 3 gün otelden çıkmamak şartıyla "kapalı otel turizmi" başlayacak.

Teknik hazırlıkların tamamlanmasının ardından, ülkeye girişlerde uygulanan 14 günlük karantina süresinin, elektronik bileklik kullanımıyla evde geçirilmesine izin verilecek.

Kapalı olan sektörlerde çalışanlara bin 500 lira katkı verilmesi kararlaştırılmıştı. Yaklaşık 60 milyon liralık katkı ödemeleri 23 Mart'ta yapılacak.

