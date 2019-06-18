Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, uzmanların Maraş'a girerek, tapu kayıtları, Türk vakıf malları ve kapsamlı bir envanter çalışması yapacaklarını açıkladı.
Özersay, raporlamanın kendi bakanlığına yapılacağını ve raporlamanın ardından, yeni verilerle eski sahipler ve vakıflar idaresinin hakkı da yenmeden hareket edileceğini söyledi.
KKTC Bakanlar Kurulu'nun attığı bu adım, kapalı Maraş bölgesinin Türk kontrolü altında açılmasını öngören ilk adım olarak niteleniyor. Kudret Özersay, müzakerecilik döneminde, Maraş'ın açılarak Rumların Türk idaresinde Maraş'a dönmesini gündeme getirmişti.
KKTC'den Maraş kararı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, 1974'ten beri kapalı tutulan Maraş için çalışmalar yapılması kararı aldı.
Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, uzmanların Maraş'a girerek, tapu kayıtları, Türk vakıf malları ve kapsamlı bir envanter çalışması yapacaklarını açıkladı.