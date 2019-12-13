KKTC'den şırınga çikolataları toplatma kararı

KKTC Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Akçaba, şırınga çikolataların satışının, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı araştırma sonuçlanana dek durdurulduğunu açıkladı.

şırınga.jpg

İlişkili Haberler

Şırınga çikolata üreten firmadan açıklama

Şırınga çikolata üreten firmadan açıklama

Mert'in şırınga çikolatadan ölümü sonrası okul yöneticileri açığa alındı

Mert'in şırınga çikolatadan ölümü sonrası okul yöneticileri açığa alındı

KKTC Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de 2 çocuğun ölümüne neden olan şırınga çikolataları piyasadan toplatma kararı aldı.

KKTC Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Akçaba'nın yaptığı açıklamada, “Ülkemize de 36 koli ithal edilen kakaolu fındık kreması (creaminjector) ürüne ait ambalajla ilgili Türkiye’de yaşanan üzücü iki olayın ardından T.C. Tarım ve Orman Bakanlığının ürün güvenliği ile ilgili olarak başlatmış olduğu araştırma sonuçlanana kadar söz konusu ürünlerin piyasa ve okul kantinlerinde satışının durdurulması hususunda bilgi ve gereğini saygılarımla arz ederim” ifadeleri kullanıldı.

VİDEO HABER: ŞIRINGA ÇİKOLATAYA TOPLATMA KARARI

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...