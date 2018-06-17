İlk turu 27 Mayıs’ta gerçekleştirilen ve sağcı Ivan Duque ile solcu Gustavo Petro’nun diğer adayları geride bıraktığı seçimlerin ikinci ve son turu için yerel saatle 08.00’de başlayan oy verme işlemi 16.00’da sona erecek.



Yaklaşık 36 milyon 230 bin seçmenin bulunduğu Kolombiya’da, 11 binin üzerinde oy kullanma noktası oluşturulurken, 115 binin üzerinde emniyet mensubu seçim güvenliğini sağlamak için görev yapacak.



Duque’nin yüzde 39,14’le birinci, Petro’nun yüzde 25,08’le ikinci olduğu seçimlerin ilk turunda, Sergio Fajardo yüzde 23,73, German Vargas Lleras yüzde 7,28 ve Humberto de la Calle yüzde 2,06 oranında oy almış ve ikinci tura kalamamıştı.



Liberallerin adayı De la Calle ve merkezin adayı Fajardo ikinci turda boş oy kullanacaklarını açıklamış, sağın diğer adayı ve eski Devlet Başkan Yardımcısı Lleras ise ilk turun galibi Duque ile ittifaka gitmişti.



SAĞCI DUQUE VE SOLCU PETRO YARIŞIYOR



Devlet başkan yardımcılığı adaylığına Martha Lucia Ramirez’i gösteren Ivan Duque, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile yapılan barış anlaşmasına en sert tepkiyi veren muhalefetteki Demokratik Merkez’in lideri ve eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe Velez’in adayı olarak tanınıyor.



Angela Maria Robledo ile yarışa giren Gustavo Petro ise 2012'den 2015'e kadar başkent Bogota’nın belediye başkanlığını yürüttü.



70’lerin sonundan 80’lerin ortasına kadar sol isyancı gruplarından M-19’a üye bir militan olan Petro, örgütünün barış anlaşmasıyla silah bırakmasının ardından politikaya girdi. 2006'daki seçimde senatör olan Petro, 2010'daki devlet başkanlığı seçimlerinde de aday olmuştu.

