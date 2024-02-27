Kolombiya'da "Soya" lakaplı uyuşturucu kaçakçısı yakalandı

Kolombiya'da tonlarca kokain sevkiyatı yapmakla suçlanan "Soya" lakaplı uyuşturucu kaçakçısının operasyonla gözaltına alındığı açıklandı.



Ulusal Polis Müdürü William Salamanca, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Soya" lakaplı Ferney de Jesus Cardona Bello'nun polis ve askerin ortak operasyonuyla yakalandığını bildirdi.



Kolombiya basınında çıkan haberde, iş insanı olarak bilinen Soya'nın, ülkenin en büyük silahlı gruplarından Clan del Golfo ile işbirliği yaptığı ve bu yolla milyonlarca dolar kazandığının tahmin edildiği belirtildi.



Soya, "tonlarca kokaini Karayipler üzerinden ABD'ye kaçırmak ve kara para aklamak" suçundan yargılanacak.



Savunma Bakanı Ivan Velasquez, konuya ilişkin X'teki paylaşımında, Soya'nın yakalandığını teyit ederek, operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik etti.



Polis kaynaklarında, Soya'nın kazandığı milyonlarca doları "yasal göstermek" amacıyla hayvan çiftliğine, futbol okullarına ve çeşitli şirketlere aktardığı iddia edildi.



ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) süreci yakından takip ettiği ve Soya'nın ABD'ye iade edilmesinin "yüksek olasılık" olduğu belirtiliyor.





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