Kolombiya'da toprak kayması: 34 kişi hayatını kaybetti

Kolombiya'nın Pasifik Okyanusu kıyısındaki Choco eyaletini vuran sağanak yağış heyelana neden oldu. Ülkenin kuzeybatısındaki Medellin ve Quibdo şehirlerini birbirine bağlayan karayolu ulaşıma kapandı.

Ormanlık bölgede yaşanan toprak kayması sonucu en az 34 kişi hayatını kaybetti. 35 kişi de yaralandı. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, bölgeye acil yardım ekiplerinin sevk edildiğini duyurdu.

Kolombiyalı yetkililer, henüz tam olarak kaç kişinin toprak altında kaldığının bilinmediğini açıkladı.