Kolombiya'da "yarısı erkek, yarısı dişi" olan mutant kuş fotoğraflandı

Geçtiğimiz yıl amatör bir kuş gözlemcisi mutant kuşu fark ederek fotoğraflarını çekti. Gözlemci, mutant kuşun fotoğraflarını Yeni Zelanda'daki Otago Üniversitesi'ndeki araştırmacılarla paylaştı.



Tüyleri yeşil ve mavi olmak üzere ikiye bölünen kuşun bu özelliğinin iki cinsiyetin özelliklerini taşımasından kaynaklandığı belirlendi.



Tatil için Kolombiya'yı ziyaret eden biyolog Hamish Spencer, bu manzara karşısında hayrete düştü ve keşfin, bu kuşlar üzerinde yüz yılı aşkın süredir yapılan ilk gözlem olduğuna dikkat çekti.



Türün dişileri genellikle yeşil, erkekleri ise deniz mavisi olma eğiliminde. Kuş iki rengi de taşıdığından araştırmacılar kuşun çift cinsiyetli olabileceğinden şüphelendi.



Uzmanlar kuşlar hakkında yazılan bir makalede, "Kuşlarda bu olgunun, yumurtanın mayoz bölünmesi sırasındaki bir hata sonucu ayrı spermlerle çift döllenmesiyle ortaya çıktığı düşünülüyor." dedi.



Sonuç olarak kuşun bir tarafında dişi hücreleri, diğer tarafında ise erkek hücreleri bulunuyor. Hangi cinsiyetin daha baskın olduğuna ise kuşun gündelik aktiviteleri ve fiziksel özelliklerine bakılarak karar vermek mümkün.



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