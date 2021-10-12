Kongo'da Ebola salgını şüphesi: Ölümler artmaya başladı

Afrika ülkesi Kongo'da geçen hafta üç yaşında bir çocuk Ebola'dan ölmüştü. Çocuğun komşusu olan aynı aileden üç kişi daha şüpheli bir şekilde öldü. Hızlı bir şekilde kurbanlarını ölüme götüren Ebola, Afrika'da binlerce can almıştı.

Haberler - ntv.com.tr 12.10.2021 - 07:58 | Son Güncelleme : 12.10.2021 - 07:59

Kongo'da Ebola salgını şüphesi: Ölümler artmaya başladı

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusu Kuzey-Kivu eyaletinde 5 ay aradan sonra yeniden 'dan ölüm gerçekleşti.

KDC Sağlık Bakanı Jean Jacques Mbungani, geçen hafta yaptığıu açıklamada Beni bölgesinde yeni vakası tespit ettiklerini bildirmişti.

Mbungani, 6 Ekim’de şüphesiyle Beni Hastanesinde tedavi altına alınan ve hayatını kaybeden 3 yaşındaki erkek çocuğun testinin pozitif çıktığını belirtmişti.

Temaslı 100 kişinin tespit edildiğine dikkati çeken Mbungani, sahada bütün önlemlerin alındığını ve yoğun çalışma yürüttüklerini vurguladı.

Kongo'dan gelen son bilgilere göre ise 'dan ölen çocuğun komşuları da öldü. Aynı aileden üç kişi şüpheli biçimde hayatını kaybetti. Bir baba ve iki kızının ölümü soruşturuluyor. Ailenin ölmeden önceki semptomlarının ile uyumlu olduğu belirtildi.

Sağlık Örgütü (DSÖ), 3 Mayıs’ta KDC’de 12. dalga salgınının bittiğini duyurmuştu.

AFRİKA'DA BİNLERCE CAN ALDI

Bir tür kanamalı ateşe yol açan virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Nehri yakınındaki bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

virüsü, Aralık 2013'te Batı 'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 döneminde görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

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