Kongo'da heyelan:  En az 100 işçi madende mahsur kaldı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Kuzey-Kivu eyaletinde bulunan maden sahasında heyelan meydana geldi. Olay nedeniyle en az 100 işçi göçük altında kaldı.

Kongo'da heyelan:  En az 100 işçi madende mahsur kaldı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki selde ölenlerin sayısı 394'e yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki selde ölenlerin sayısı 394'e yükseldi

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Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey Kivu eyaletine bağlı Rubaya bölgesinde yer alan Bisunzu koltan madeninde toprak kayması meydana geldi.

Toprak kaymasının ardından çöken madende en az 100 işçi göçük altında kaldı.

Kongo'da heyelan:  En az 100 işçi madende mahsur kaldı - 1

SELDE 394 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Madende arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Komşu Güney-Kivu eyaletinde geçen hafta şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan sel felaketinde 394 kişinin hayatını kaybetmişti.

Tropikal iklim kuşağında yer alan KDC, yağış sezonunda sık sık doğal afetlerle karşı karşıya kalıyor.

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