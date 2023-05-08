Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki selde ölenlerin sayısı 394'e yükseldi

Orta Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Güney Kivu eyaletinde yer alan Kalehe bölgesinde meydana gelen sel felaketinde can kaybı artıyor.

Kalehe Bölgesi Yöneticisi Thomas Bakenga yaptığı açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 394’e yükseldiğini aktardı.



Bakenga, Bushushu'da 142, Nyamukubi'de 132 ve Idjwi yakınlarındaki Kivu Gölü'nde 120 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldığını açıklayarak, "Perşembe gününden beri her dakika ceset buluyoruz ve onları gömüyoruz" dedi.